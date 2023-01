Hier können Sie auf einem 'schwimmenden' Tennisplatz aufschlagen

Adidas und Parley for the Oceans haben vor einem Jahr, im Januar 2022, einen schwimmenden Tennisplatz aus recyceltem Kunststoff erstellt.

Der Sportartikelhersteller Adidas und die Umweltorganisation Parley for the Oceans haben gemeinsam einen Tennisplatz aus recyceltem Kunststoff entwickelt, der im australischen Meerespark Great Barrier Reef schwimmt. Der schwimmende Tennisplatz, der zeitgleich mit dem derzeit in Melbourne stattfindenden Tennisturnier Australian Open in Betrieb genommen wurde, soll für die neueste Bekleidungskollektion von Adidas werben, die aus recyceltem Kunststoff besteht.

"Die neue adidas Tennisbekleidungskollektion, die von den Spielern während der Australian Open in Melbourne getragen wird, wurde von der Schönheit des Great Barrier Reefs inspiriert und besteht aus Produkten von einem unserer Nachhaltigkeitsinnovatoren, Made with Parley Ocean Plastic", sagte ein Adidas-Sprecher. "Wir haben uns entschieden, diese Kollektion im denkmalgeschützten Meerespark von Queensland zu präsentieren, um das Bewusstsein und die positive Diskussion darüber zu fördern, wie wir dazu beitragen können, Plastikmüll zu vermeiden und das Great Barrier Reef zu schützen."

Zur Einweihung spielten die australischen Sportstars Ian Thorpe, der Kanute Jess Fox und der Rugby-Ligaspieler Nathan Cleary zusammen mit dem Model Steph Claire Smith eine Partie gemischtes Doppel auf dem Platz. Adidas erklärte, dass alle Bälle aus dem Wasser geborgen wurden. Nach den Australian Open wird die Oberfläche des Tennisplatzes für einen Sportplatz recycelt, der in einer Schule in der nahe gelegenen Stadt Townsville gebaut werden soll.