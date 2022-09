Hier stürzen sich hunderte verkleidete Paragleiter in die Tiefe

Es ist ein Event, welches seinesgleichen sucht. Jährlich stürzen sich verkleidete Paragleiter die französischen Berge hinab. Das Event "Icarnaval" ist seit den späten 1980-Jahren ein jährliches Event und wird dementsprechend zelebriert. Im heurigen Jahr gab es mehr als 100 Teilnehmer an dem Event. Seit Anbeginn der Veranstaltung finden die "Wettkämpfe" in dem Ort Saint-Hilaire statt.

Preise gibt auch zu gewinnen, unter anderem etwa für das beste Kostüm. Heuer kamen rund 90.000 Besucher zu dem etwas anderen Spektakel.

"Es ist eine Liebesgeschichte zwischen Freunden, wir kennen uns schon eine Weile und fliegen seit zwei Jahren zusammen, und da dachten wir, wir tragen Brautkleider und machen eine kleine Hochzeit," so Maxime Autin, einer der Teilnehmer. Neben den Bräuten waren auch ein Top-Gun Pilot und ein fliegender Billard-Tisch am Start.