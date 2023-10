Mit 1.400 Quadratmeilen ist Sokotra die größte der vier Inseln des Sokotra-Archipels, etwa 210 Meilen vor der Südküste des Jemen.

Der Archipel ist einer der Orte mit der größten Artenvielfalt der Welt und trägt den Spitznamen "Galápagos des Indischen Ozeans". Schätzungsweise 37 % der 825 Pflanzenarten der Insel, 90 % der Reptilien und 95 % der Landschnecken sind endemisch, d. h. sie kommen nirgendwo sonst auf der Erde vor. Im Jahr 2008 ernannte die Unesco den Sokotra-Archipel zum Weltnaturerbe.

Sokotra liegt zwischen dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean und wurde von britischen, portugiesischen und russischen Streitkräften besetzt oder beherbergt, deren verrostete Panzer noch immer die Nordküste der Insel säumen. Doch diese Besetzungen kamen und gingen. 1967, im selben Jahr, in dem Keabanni in einer Berghöhle etwa 10 Minuten von Diksam entfernt geboren wurde, gaben die Briten die koloniale Kontrolle über die südliche Hälfte der heutigen Republik Jemen auf. Die neue jemenitische Regierung annektierte Sokotra als geschützte Militärzone und schränkte die Bewegungsfreiheit auf der Insel ein. Bis in die späten 1990er Jahre war es fast unmöglich, die Insel zu besuchen, als sich der Süd- und der Nordjemen nach dem kurzen Bürgerkrieg von 1994 wieder vereinigten und den heutigen Staat bildeten.