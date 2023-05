Um Studienabbruch zu vertuschen: Frau (23) täuschte eigene Entführung vor

Eine Frau wurde angeklagt, nachdem sie zugegeben hatte, ihre eigene Entführung vorgetäuscht zu haben, um zu vertuschen, dass sie ihr Studium abgebrochen hatte.

Die 23-jährige Studentin Chloe Stein aus Pennsylvania wurde wegen des ausgeklügelten Schwindels angeklagt und Anfang dieser Woche wegen vier verschiedener Vergehen verhaftet, mit denen sie vertuschen wollte, dass sie ihren Abschluss in diesem Jahr nicht schaffen würde. Die Penn State-Studentin wurde am Dienstagabend verhaftet, nachdem sie ihre eigene Entführung vorgetäuscht hatte, was eine landesweite Suche nach der angeblich vermissten 23-Jährigen auslöste.

Schlechte Noten als Auslöser

Während ihres Verhörs sagte Stein der Polizei, sie sei von einem unbekannten Mann, der sich als Polizist ausgab, angehalten und entführt worden. Sie behauptete auch, dass der Mann eine Schusswaffe hatte und ihr die Augen verband, bevor er sie an verschiedene Orte in der Umgebung brachte.

© Pennsylvania State Police

Stein wurde jedoch wohlbehalten in einem Haus in Jeannette, 30 Meilen südöstlich von Pittsburgh, aufgefunden. Die Beamten waren schockiert, als sie die vermeintlich entführte Frau dort vorfanden. Bei ihrem Verhör gab sie zu, dass sie nie von einem Unbekannten entführt wurde und dass der Vorfall eine Lüge war, um ihre schlechten Noten und ihr bevorstehendes Studienaus zu vertuschen.

Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Stein wegen Falschalarms bei einer Behörde für öffentliche Sicherheit, Falschmeldung einer Straftat, die nicht stattgefunden hat, Behinderung der Rechtspflege und ordnungswidrigem Verhalten angeklagt wurde.