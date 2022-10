Nach einem Flugzeug-Date mit einer jungen Dame stieg ein 21-jähriger Student aus einer einmotorigen Cessna und gelangte in den Propeller der Maschine. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Was ein schönes Date mit einer jungen Dame werden sollte, endete in einer Katastrophe. Ein amerikanischer Student (21) lud zum Flugzeug-Rendezvous mit einer einmotorigen Cessna. Von einem Piloten und Co-Piloten wurden sie in das nahe gelegene Savannah, Georgia, geflogen, um einen schönen Ausblick auf die Stadt zu bekommen.

Als das Flugzeug wieder sicher am Statesboro Bulloch County Airport gelandet war, stiegen die beiden Fluggäste aus. Die Frau begab sich ans hintere Ende des Fliegers, während der Mann Richtung vorne ging. Dabei erwischte ihn der Propeller der Maschine gleich zweimal am Kopf. Etwaige Rettungsversuche waren vergebens und der Mann erlag seinen Verletzungen.

Ermittlungen laufen

Nun ermitteln die amerikanische Bundesluftfahrt- und Verkehrsbehörde zu den genaueren Umständen. Einem Sprecher der lokalen Polizei zufolge, dürfte es sich aber um einen Unfall gehandelt haben, wo niemand "wirklich Schuld" hat.