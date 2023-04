Influencer Andrew Tate in Rumäninen aus Haft entlassen

Der umstrittene Social-Media-Influencer Andrew Tate und sein Bruder Tristan wurden nach dem Urteil eines rumänischen Richters von der Untersuchungshaft in den Hausarrest verlegt.

Alle vier wurden angewiesen, in den Gebäuden zu bleiben, in denen sie wohnen, es sei denn, sie haben eine richterliche Genehmigung zum Verlassen. Eine Sprecherin der Tate-Brüder sagte der BBC, die Brüder seien "überglücklich".

Nach seiner Freilassung postete Andrew ein Video von sich, in dem er in einem Zimmer auf und ab geht und eine Zigarre raucht, und schrieb dazu: "Seit letztem Jahr bin ich 24 Stunden lang eingesperrt. Ich laufe in einer 3-Meter-Zelle auf und ab, ohne Elektronik oder Kontakt zur Außenwelt. Absolute Klarheit des Geistes. Echte Gedanken. Echte Pläne. Lebendiger Schmerz. Eine Stunde zu Hause und ich kann mein Telefon nicht ausstehen."

Die Brüder befinden sich seit Dezember in Haft. Gegen sie wird wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung, des Menschenhandels und der Bildung einer Gruppe des organisierten Verbrechens ermittelt. Beide haben die Vorwürfe bestritten. Die Anwälte der Tates argumentierten, dass die Beibehaltung der Präventivhaft unnötig hart sei, wenn andere gerichtliche Möglichkeiten wie Hausarrest zur Verfügung stünden.

Durchgesickerte Gerichtsdokumente, die von der BBC eingesehen wurden, enthielten Aussagen von angeblichen Opfern, die behaupteten, dass sie unter Androhung von körperlicher Gewalt gezwungen wurden, auf Social-Media-Plattformen 10.000 € im Monat zu verdienen. In den Gerichtspapieren wurde auch beschrieben, dass Schulden als "eine Form von psychologischem Zwang" eingesetzt werden. Seit Beginn der Ermittlungen im vergangenen April haben die Staatsanwälte sechs Frauen als Opfer identifiziert.