Killerhornissen verbreiten ich in Europa rasant

Imker sprechen bereits Warnungen vor den großen Tieren aus. Aufgrund der hohen Temperaturen könnten sich die Tiere schnell in Europa ausbreiten.

Die riesigen asiatischen Hornissen lieben heißes Wetter und könnten, wenn die Temperaturen steigen, ausbreiten. Imker haben vor einer möglichen Invasion dieser Insekten gewarnt, die in Frankreich bereits fünf Menschen getötet haben, nachdem ihre starken Stiche einen anaphylaktischen Schock ausgelöst hatten.

Die fliegenden Tiere, die viel größer als herkömmliche Hornissen sind und charakteristische Beine mit gelben Spitzen haben, können pro Tag 50 Honigbienen verschlingen und haben Kiefer, die stark genug sind, um die Schutzkleidung der Imker zu durchkauen.

Ein Sprecher der englischen Umweltbehörde sagte, vor allem Reisende würden die Tiere im Gepäck ins Land bringen. Diese Riesenhornissen würden dann in Europa überwintern und im kommenden Sommer neue Nester anlegen. Bereits 2004 wurden die ersten Tiere in Europa gesichtet, nachdem sie sich mit einer Töpferwarenlieferung aus China nach Frankreich eingeschlichen hatten. Jetzt sind sie in Spanien und Portugal weit verbreitet.