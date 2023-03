Kurios: Erster Roboter-Anwalt wird von Kanzlei verklagt

Der erste Roboter-Anwalt der Welt, der von dem kalifornischen Technologieunternehmen DoNotPay entwickelt wurde, trägt den Titel: 'Der erste Roboter-Anwalt der Welt'.

Die von Browder gegründete Technologie wurde in der Hoffnung entwickelt, "Millionen von Verbrauchern bei der Lösung ihrer Probleme" zu helfen. Auf Twitter kündigte Browder an: "DoNotPay arbeitet daran, mithilfe von GPT-4 'Ein-Klick-Klagen' zu erstellen, um Robo-Anrufer für 1.500 Dollar zu verklagen."

"Stellen Sie sich vor, Sie erhalten einen Anruf", heißt es in dem Tweet weiter, "Sie klicken auf eine Schaltfläche, der Anruf wird transkribiert und eine Klage mit 1.000 Wörtern wird erstellt." Auf der offiziellen Website von DoNotPay wird behauptet, dass das System "Unternehmen bekämpfen, die Bürokratie besiegen und jeden auf Knopfdruck verklagen" kann.

Doch kurioserweise wurde der Roboter nun selbst verklagt. Browder teilte letzte Woche auf Twitter die Nachricht über die Klage von DoNotPay mit. Er schrieb: "Schlechte Nachrichten! Jay Edelson, Amerikas bester Anwalt für Sammelklagen, verklagt mein Startup DoNotPay in Kalifornien.

"Herr Edelson, der Milliarden mit der Verklagung von Unternehmen verdient hat, greift uns wegen 'unerlaubter Rechtsausübung' an und strebt eine gerichtliche Verfügung an, die jedes A.I.-Produkt stoppt", so Browder.

In der offiziellen Akte heißt es weiter: "Leider geht DoNotPay am Thema vorbei. Die Erbringung von Rechtsdienstleistungen für die Öffentlichkeit, ohne ein Anwalt zu sein oder auch nur von einem Anwalt beaufsichtigt zu werden, ist rücksichtslos und gefährlich.