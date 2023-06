'Schlechtestes Restaurant der Stadt': Salt Bae muss Lokal schließen

Nusret Gökçe, besser bekannt als Salt Bae, muss eines seiner Restaurants schließen. Die vernichtenden Kritiken haben ihren Tribut gefordert.

Salt Baes unverwechselbare Geste, bei der er mit theatralischer Eleganz Salz über ein köstlich aussehendes Steak streut, ist weltweit bekannt. Der talentierte Metzger verziert seine Fleischkreationen gerne mit Gold, um den edlen Charakter des Gerichts hervorzuheben. Salt Bae, der sich geschickt als Entertainer inszeniert, hat dadurch immense Berühmtheit erlangt und sich ein Gastro-Imperium aufgebaut.

Rückschlag

Doch nun muss seine Restaurantkette einen Rückschlag hinnehmen. Nur drei Jahre nach der Eröffnung musste das "Salt Bae Burger" in Manhattan seine Türen schließen, wie verschiedene Medien berichten. Trotz der teuren Zutaten und aufwendig zubereiteten Hamburger konnte das Lokal die Erwartungen der örtlichen Gastrokritiker nicht erfüllen. Das Online-Magazin "Eater New York" bezeichnete das Restaurant sogar als das schlechteste in der gesamten Stadt und verglich seinen Charme mit einem Flugzeughangar.

Dennoch bleibt Gökçe's Hauptgeschäft, die Steakhouse-Kette "Nusr-Et", weiterhin bestehen. Seine Restaurants, die sich auf der ganzen Welt verteilen, sind besonders bei Sportstars äußerst beliebt. Prominente wie Roger Federer, Lionel Messi und FIFA-Boss Gianni Infantino haben bereits den exquisiten Genuss in Salt Baes Restaurants erlebt.

Der Medienrummel um Salt Bae erreichte nach dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 seinen Höhepunkt. Gökçe gelang es, unbemerkt auf das Spielfeld zu schlüpfen, um gemeinsam mit dem siegreichen argentinischen Nationalteam zu feiern und ein Foto mit dem WM-Pokal zu machen.