Wie die Helden der LEGO DREAMZzz Serie, Izzie und Mateo, können nun Kinder ihre nächtlichen Traumabenteuer gemeinsam mit den LEGO Designern zum Leben erwecken. Alles, was sie dafür brauchen, sind ihre eigenen Träume.

Die LEGO Gruppe hat eine spannende Ankündigung gemacht: Sie suchen weltweit sieben Kinder, um den begehrten Posten des Chief Dream Creator zu besetzen. Diese ausgewählten Kinder werden zusammen mit dem LEGO Designteam in Dänemark die aufregende Welt der Träume erkunden und ihre Vorstellungen in die kommenden LEGO DREAMZzz Folgen einer TV-Serie einbringen.

Freunde in Parallelwelt

In der Serie begeben sich fünf Freunde in eine aufregende Traum-Parallelwelt, durchleben vielfältige Emotionen und stellen sich gemeinsam dem Albtraumkönig mithilfe ihrer kreativen Vorstellungskraft entgegen. Cerim Manovi, LEGO DREAMZzz Creative Director, erklärt begeistert: "LEGO DREAMZzz ist unser allererstes Konzept, das die wundersame Welt des Träumens feiert und erforscht, was passiert, wenn Träume wahr, normale Kinder außergewöhnlich werden und ihre kreative Superkraft entdecken. Wir möchten, dass sich Kinder ermutigt fühlen, ihre wildesten Träume zum Leben zu erwecken und was es bedeutet, ihre kreative Vorstellungskraft beim Träumen zu erleben – und das ist erst der Anfang!"

Träume inspirieren

Und diese nächtlichen Traumabenteuer sind so inspirierend, dass mehr als die Hälfte der befragten deutschen Kinder (59 Prozent) noch beim Aufwachen an ihre Träume denkt. Drei Viertel von ihnen (75 Prozent) versuchen sogar bewusst wieder einzuschlafen, um weiterträumen zu können.

Diese Eigenschaften machen sie zum idealen Kandidaten für den Traumjob als Chief Dream Creator. Kinder im Alter von 6-12 Jahren können sich mit ihren eigenen Traumkreationen, entweder aus LEGO Steinen gebaut oder gemalt, für diese einzigartige Rolle bewerben. In den ersten Episoden von LEGO DREAMZzz werden Krokodilautos, fliegende Pferde und Roboterwesen gezeigt, die den Freunden Mateo und Izzie dabei helfen, die Traumwelt zu retten.