Mutter und Tochter zersägten Oma und grillten Leiche

Es ist ein unfassbarer Fall: Wegen eines Streits zersägten Mutter und Tochter die Großmutter mit einer Kettensäge und grillten anschließend die Überreste der Frau.

Eine Mutter aus Maryland und ihre Tochter werden beschuldigt, die Großmutter der Familie nach einem Streit über eine Kreditkarte mit einer Kettensäge zerstückelt und die Körperteile anschließend gegrillt zu haben, um sie loszuwerden, so die Polizei. Margaret Craig, 71, war bereits seit mehr als einer Woche tot, als die Polizei am Freitag im Haus der Familie in der Hill Road in Landover bei einer Personenkontrolle die grausige Entdeckung machte.

"Als die Beamten den Raum im Keller betraten, rochen sie sofort den Geruch von Verwesung", teilte das Prince George's County Police Department in einer Erklärung mit. Vorläufige Ermittlungen der Mordkommission ergaben, dass Candace Craig ihre Mutter bereits am 23. Mai getötet haben soll. Am folgenden Tag soll ihre 19-jährige Tochter Salia Hardy Craig geholfen haben, die Leiche ihrer Großmutter zu entsorgen.

Ein verbaler Streit, der eskalierte, führte schließlich zum Tod der Großmutter. Candace ist nun wegen Mordes ersten und zweiten Grades angeklagt worden. Ihre Tochter sieht sich einer Anklage wegen Beihilfe zum Mord gegenüber. Beide werden derzeit ohne Kaution festgehalten.