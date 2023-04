Kylie Jenner: Dieser Mega-Star soll ihr neuer Freund sein!

Kylie Jenner bringt mit ihren Postings oftmals ihre Fans in Schwitzen. Nachdem ihrem Ex Schluss sein soll hat sich das Starlet Gerüchten zufolge einen Mega-Star geangelt.

Kylie Jenner und Travis Scott waren ein Traumpaar, doch zu Silvester soll Kylie endgültig mit dem Rapper Schluss gemacht haben. Lange blieb Jenner aber anscheinend nicht alleine, sie soll sich bereits einen Mega-Star geangelt haben.

Bekannter Hollywood-Star

Timothee Chalamet soll der Neue an der Seite von Kylie Jenner sein. Chalamet ist 27 Jahre alt und in Hollywood wahrlich kein unbeschriebenes Blatt. Der junge Darsteller erlangte durch seine Rollen in "Call me by your Name", "Dune" und "Dont Look Up" internationale Bekanntheit.

© Getty Images Entertainment

Zudem war er schon für einen Oscar nominiert. Geht es nach Insidern, so ist die Romanze voll im Gange. Zuletzt wurde erst Jenners Range Rover in der Einfahrt von Chalamets Villa gesichtet. Kennengelernt sollen sich die beiden bei der Fashion Week im Jänner haben.