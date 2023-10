Lehrerin vergewaltigte Schüler (12): Jetzt ist SIE schwanger

Eine Lehrerin, die einen 12-jährigen Jungen vergewaltigt haben soll, behauptet, sie sei 'schwanger' und werde das Baby großziehen.

Ex-Lehrerin Alissa McCommon, 38, die "Schülern Nacktbilder schickte" und sie "um Sex bat", soll mit einem 12-jährigen Jungen geschlafen haben und behauptet nun, sie sei mit "dessen Kind" schwanger.

Lehrerin schickte immer wieder Textnachrichten

Alissa McCommon, 38, aus Covington, Tennessee, wurde Ende letzten Monats verhaftet und wegen Vergewaltigung eines Kindes angeklagt, nachdem sie über SnapChat Kontakt mit dem kleinen Jungen aufgenommen hatte. Die ehemalige Lehrerin der vierten Klasse an der Charger Academy musste sich am Dienstag vor Gericht verantworten. Die Anhörung konzentrierte sich auf eine Reihe von Texten und Telefonaten, die die zweifache Mutter mit dem Opfer geführt haben soll.

© FOX 13 ×

In einem Telefonat behauptete die Lehrerin, sie sei schwanger und bereit, Kind Nummer drei zur Welt zu bringen. "Ich werde dieses Baby großziehen. Ich schaffe das", sagte sie auf der vor Gericht abgespielten Aufnahme. Zuvor hatte sie den Jungen gewarnt, er werde es "bereuen", wenn er der Polizei von ihrer Beziehung erzähle. Die Behörden haben weder offiziell bestätigt, ob McCommon schwanger ist, noch ob der 12-jährige Junge der Vater ist.

In einer separaten Textnachricht deutete sie die Schwangerschaft ebenfalls an. "Ich muss dir etwas Ernstes und Großes sagen, das dich betrifft", schrieb sie laut dem lokalen Nachrichtensender Fox 13. "Das war ein Fehler, das ist meine Bürde. OMG lösche diese Nummer, bitte bringe mich nicht in Schwierigkeiten", heißt es in einem anderen angeblichen Text von McCommon. "Ich werde dir nie wieder eine SMS schicken. Du wirst nie wieder etwas von mir hören, sag bitte nichts", heißt es in einem Audioclip, den man angeblich von der Ex-Lehrerin hören kann.

McCommon wurde in das Gefängnis von Tipton County gebracht und muss am Montag, den 27. November, wieder vor Gericht erscheinen.