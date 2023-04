Ein vermisster Hund ist sicher nach Hause zurückgekehrt, nachdem er eine unglaubliche 240 Kilometer lange, wochenlange Reise über das gefrorene Beringmeer überlebt hat, bei der er unterwegs von einem unbekannten Tier gebissen wurde.

Nanuq, was in der sibirischen Sprache Yupik Eisbär bedeutet, ist ein einjähriger australischer Schäferhund aus Gambell, Alaska, einer Stadt auf der St. Lawrence Insel in der Beringstraße. Nanuqs Familie war zu Besuch in Savoonga, einer anderen Stadt auf St. Lawrence, als Nanuq zusammen mit einem zweiten Familienhund namens Starlight vermisst wurde, wie die Anchorage Daily News berichtet. Einige Wochen später tauchte Starlight wieder auf, aber Nanuq war immer noch unauffindbar.

Doch dann, etwa einen Monat nach seinem Verschwinden, begannen die Einwohner von Wales, Alaska, einer Stadt 240 Kilometer von Savoogna entfernt, Bilder des Hundes ins Internet zu stellen, um herauszufinden, wer sein Besitzer war. "Lol, wir wissen nicht, wem dieser Hund gehört, wir haben ihn hier in Wales noch nie gesehen", schrieb ein Einwohner in einer Facebook-Gruppe für Einheimische, wie Insider berichtet.

Iworrigan setzte sich mit einer Person in Wales in Verbindung, die sich um Nanuq kümmern konnte, bis er in einen Flug nach Hause gesetzt werden konnte. Abgesehen von einer Bisswunde an Nanuqs Bein, so Iworrigan, schien er trotz der Reise gesund zu sein.