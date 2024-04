Lehrerin von Polizei nackt im Auto erwischt

Die dreifache Mutter gab zu, Sex mit einem minderjährigen Schüler gehabt zu haben.

Wieder einmal sorgt eine US-amerikanische Lehrerin für einen Sex-Skandal. Dieser Fall aus Nebraska ist dabei besonders brisant: Erin Ward wurde von der Polizei nackt in ihrem Auto erwischt.

Wie lokale Medien berichten, wurde die Polizei im Douglas County am Samstag um 14:49 Uhr wegen eines verdächtigen Fahrzeuges, das in einer Sackgasse abgestellt war, alarmiert. Die Beamten sahen sich den grauen Honda genauer an und entdeckten auf dem Rücksitz die nackte Lehrerin.

Festnahme und Entlassung

Die dreifache Mutter gab zu, ein sexuelles Verhältnis mit einem minderjährigen Schüler zu haben und wurde umgehend festgenommen. Der 17-jährige Schüler wurde von den Beamten wenig später nur in Unterwäsche bekleidet vorgefunden.

Ward soll nun angeklagt werden - ihr droht eine lange Haftstrafe. Vor ihrer Schule wurde die Assistenzlehrerin bereits entlassen.