Mann lebend aus Leichensack befreit: Zwei Tage später stirbt er

Ein Mann, der von einem Krankenhaus für tot erklärt worden war, wurde lebend und atmend in einem Leichensack aufgefunden.

Der Brasilianer José Ribeiro wurde im Februar wegen fortgeschrittenen Zungenkrebses ins Krankenhaus eingeliefert. Am 29. November erklärte ihn ein Arzt in einem Krankenhaus in Goiás, Zentralbrasilien, für tot. Der 62-Jährige wurde in einen Leichensack gelegt und fünf Stunden lang in einem Kühlschrank in einer Leichenhalle aufbewahrt. Anschließend wurde er in ein Bestattungsinstitut gebracht.

Doch ein Arbeiter, der gerade Schicht hatte, bemerkte, dass die Augen des Mannes schockierenderweise offen waren und er atmete. Er wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, starb aber zwei Tage später, nachdem er sich offenbar im Kühlschrank eine Unterkühlung zugezogen hatte. Der Arzt, der Ribeiros Totenschein unterschrieben hatte, ist inzwischen suspendiert worden, und gegen ihn wird nun wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts ermittelt.

"Es ist unfassbar, was passiert ist. Mein Bruder lag fünf Stunden lang in einer Plastiktüte, unterkühlt", sagte seine Schwester.