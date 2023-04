Mann macht Freundin auf Spielfeld Heiratsantrag: Wird von Ordner brutal getackelt

Der Antrag eines Fans bei einem Baseballspiel geht schief, weil er vom Sicherheitsdienst brutal getackelt wird.

Tausende von Fans waren Zeuge der Szene, die sich Berichten zufolge zwischen den Innings im Spiel der Dodgers gegen die Arizona Diamondbacks abspielte. Bekleidet mit einem Mookie Betts-Hoodie stürmte der kommende Ehemann auf den Rasen des Outfields, bevor er auf die Knie ging und in Richtung der Tribüne blickte.

Proposal gone wrong at Dodger Stadium ???? pic.twitter.com/qankLwE5sW — maze (@Mazeaveli) March 31, 2023

Von Schaulustigen gefilmte Aufnahmen zeigen, wie er den Ring hochhält, während die Zuschauer jubeln, als sie erkennen, was vor sich geht. Sogar ein Spieler im Hintergrund schien sich in die Aktion einzuschalten, als er seine Arme in einer offensichtlichen Jubelpose in die Höhe reckte, aber leider waren die Sicherheitskräfte im Stadion nicht so begeistert von dieser Geste.

Ein Wachmann sprintete über den Rasen auf den Mann zu und zögerte keine Sekunde, bevor er ihn brutal tackelte und zu Boden warf.