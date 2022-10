OnlyFans-Models springen in Dessous in den Bus

Die beiden OnlyFans-Stars betreten sehr leicht bekleidet einen Bus und sorgen für viel Aufregung, vor allem bei der Busfahrerin. Das Video ging viral.

Playboy-Model Francia James und Instagram-Model Mikayla Saravia steigen in schwarzen Dessous in einen Bus ein. Sie würden "zu spät zur Arbeit kommen" rufen sie der Busfahrerin zu und setzen gleich ihre Masken auf. Die Busfahrerin ist entsetzt und sagt die beiden Frauen würden sie in Schwierigkeiten bringen.

Das lustige Video teilten die beiden OnlyFans-Stars auf Instagram und erhielten unzählige Likes. Den Usern gefällt die Aktion. "Ich würde bei Euch gerne ein Busfahrer sein", schreibt einer.