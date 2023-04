Mann rettet streunenden Baby-Hund, der in altem Schuh lebte

Es ist eine herzergreifende Geschichte: Ein Mann fand bei einem Spaziergang ein streunendes Hundebaby, welches in einem Schuh leben musste. Der Mann nahm sich dem Tier an und der Welpe war wie ausgewechselt.

Goran Marinkovic aus Serbien ist ein Mann, der sich für alle streunenden Tiere in seiner Gemeinde einsetzt. Derzeit füttert er über 100 Streuner, eine große Liebesmüh, die er aus eigener Tasche bezahlt. "Ich rette Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, die auf der Straße leben. Ich kümmere mich um die Tiere, weil ich sie liebe", sagte er gegenüber Bored Panda. "Ich füttere ausgesetzte Tiere auf der Straße, die kein Futter von Menschen bekommen und keine Besitzer haben. Ihre Zahl nimmt ständig zu."

Mann rettet Tier wohl das Leben

© Facebook/Goran Marinkovic ×

Aber unter all den Tieren, denen er geholfen hat, sticht ein Welpe, den er letzten März entdeckt hat, besonders hervor. Als er das winzige Hündchen fand, das ganz allein auf sich gestellt war, nutzte es einen alten Schuh als Unterschlupf. Er fand den Welpen in einem Müllhaufen, nachdem er ihre Schreie gehört hatte. "Als ich an einem schmalen Weg vorbeikam, hörte ich Schreie, die von den Felsen kamen", erzählt Goran gegenüber The Dodo. "Sie war kalt, hungrig und durstig. Ich hatte etwas zu essen, also gab ich ihr sofort eine Salami."

Goran sah keine Mutter und keine anderen Welpen. Er erkannte, dass der Welpe auf sich allein gestellt war - und bezweifelte, dass er mit einem alten Stiefel als Wärmespender länger in der Kälte überleben würde. "Sie war erschöpft", sagte Goran. "Sie wusste, dass ich vielleicht ihre einzige Chance war, also legte sie sich hin und ergab sich ihrem Schicksal.

© Facebook/Goran Marinkovic ×

Laut The Dodo taufte er den Streunerwelpen auf den Namen Coco, und sobald sie in Sicherheit war, stellte er fest, dass sie ein helles, fröhliches Wesen hatte und gut mit Menschen umgehen konnte. Nachdem er ihre Geschichte über die sozialen Medien verbreitet hatte, erhielt er Adoptionsanfragen und fand schließlich das perfekte Zuhause für sie in Deutschland.