Mann schnitt sich nach Schlangenbiss Finger ab: Tier war völlig ungefährlich

Laut Ärzten hat sich ein Mann selbst den Finger abgehackt, nachdem er von einer Schlange gebissen wurde, die er für hochgiftig hielt.

Der Mann, ein 60-Jähriger namens Zhang, gab an, bei der Arbeit in den Bergen von einer "Deinagkistrodon acutus" in den Zeigefinger gebissen worden zu sein.

Fataler Fehler

"Ich habe ihn abgehackt, um mein Leben zu retten", soll er seinem Arzt Yuan Chengda gesagt haben.



Chengda, Leiter der Dermatologie am Hangzhou-Krankenhaus für traditionelle chinesische Medizin, sagte, das Vorgehen des Mannes sei "wirklich unnötig" und man hätte den Finger wahrscheinlich wieder annähen können, wenn der Mann ihn mitgebracht hätte.