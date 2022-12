Model stellt kuriose Tinder-Date Anforderung: So groß muss sein Penis sein

Mikaela Testa, 22, die siebenstellige Summen im Jahr mit dem Verkauf von Schnappschüssen auf OnlyFans verdient, stellte für ihr Tinder-Date explizite Anforderungen.

Das Tinder-Profil einer Frau verlangt, dass ihr Freund einen Penis hat, der "mindestens 10 cm lang" ist. Zudem hat sie eine Reihe von anderen Anforderungen, die der neue Liebhaber mitbringen muss. Die 22-jährige Australierin verschwendet keine Zeit, um den Richtigen zu finden, denn sie möchte, dass ihr zukünftiger Liebhaber mindestens 1,80 m groß ist.

In ihrem Dating-Profil, das auf Reddit geleakt wurde, heißt es außerdem, sie brauche jemanden, der "mit mir um die Welt reist", berichtet MailOnline. "Du musst auch arbeitslos sein, damit du mit mir um die Welt reisen kannst, ich mache OnlyFans, damit ich uns beide unterstützen kann. Wenn du also nicht mein Plus Eins sein willst, dann wisch nach links," so die junge Frau.

© mikaelatesta/Instagram ×

Die Influencerin trennte sich im Juni nach einer dreijährigen Beziehung von ihrem letzten Freund. Zum Zeitpunkt der Trennung sagten die beiden ihren Fans, dass sie sich "einvernehmlich" getrennt hätten, aber Freunde blieben.