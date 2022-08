Mutter fütterte Affe mit Kebab und bot ihm Kokain an

Ein Affe, der von seiner Besitzerin auf schockierende Weise missbraucht wurde, nachdem er Kokain bekommen und sogar die Toilette hinuntergespült hatte, genießt ein neues Leben.

Es sind Bilder, die schockieren. Eine Frau, die zunächst ein Äffchen bei sich aufnahm, misshandelte das Tier, gab ihm Kebab und Drogen zu essen und wollte das Tier sogar beim Klo herunterspülen. Milly wurde gerettet, nachdem erschütternde Videos gezeigt hatten, wie sich das Tier an den Seiten einer Toilette festklammerte, während es von seinem herzlosen Besitzer "weggespült" wurde. Es wurde auch gefilmt, wie sie mit Kebabs, Würstchen und Burgern gefüttert wurde.

© RSPCA

Die Ermittler des RSPCA erfuhren, dass Milly Kokain angeboten worden war und dass ein Hund das verängstigte Seidenäffchen jagen sollte. Während die Aufnahmen gemacht wurden, war im Hintergrund Gelächter zu hören.

Die Tierschutzorganisation rettete das Tier, nachdem die Polizei Videos auf dem Handy von Besitzerin Vicki Holland gesehen hatte. Dies alles geschah im Zuge einer Drogenrazzia. Das kleine Seidenäffchen wurde später, im Januar 2022, bei Monkey World in Dorset untergebracht, wo es sich prächtig entwickelt hat. Holland wurde ein lebenslanges Tierhalteverbot in England auferlegt, nachdem sie sich im Dezember letzten Jahres dreier Verstöße gegen das Tierschutzgesetz schuldig bekannt hatte.

© WALES NEWS SERVICE

Milly, das Seidenäffchen, hat sogar einen Freund in ihrem neuen Zuhause in Monkey World in Dorset. Sophie Daniels, RSPCA-Inspektorin und Beauftragte für exotische Tiere, die Milly gerettet hat, sagte: "Dies war ein sehr beunruhigender Fall, aber ich freue mich, dass es Milly in einer fantastischen Umgebung, mit ihrem Freund Moon an ihrer Seite gut geht.