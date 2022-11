Mutter setzt mit Insektenspray Einbrecher in Brand

Eine Mutter hat das Gesicht eines Einbrechers mit einer Dose Insektenspray in Brand gesetzt, nachdem sie die Einbrecher in ihrer Wohnung entdeckt hatte.

Es war der Schock des Lebens für die 21-jährige Mutter aus Brisbane. Als sie aufwachte, befanden sich plötzlich Einbrecher in ihrem Haus. Sie erinnerte sich gegenüber der Courier Mail, dass einer der Männer einen Taser in der Hand hielt, als er das Schlafzimmer ihres einen Monat alten Babys und ihres zweijährigen Kleinkindes betrat.

Die junge Mutter wehrte jedoch einen der Angreifer ab, indem sie ihm eine Dose Insektenspray ins Gesicht sprühte. Mithilfe eines Feuerzeuges setzte sie dann den Mann in Flammen. Sie sagte lokalen Medien: "Sie kamen durch die Vorder- und Hintertür, drei von ihnen, alle in den 20ern. Sie schrien uns an: 'Gebt uns unsere Waffe zurück, wir wissen, dass ihr sie habt, wo ist unsere verdammte Waffe'.

"Der Haupttäter kam mit einem Taser nach oben und ich sagte: 'Verpisst euch, ich habe ein Neugeborenes, verschwindet aus meinem Haus'." Nachdem der Mann zu brennen begonnen hatte, stieß die Mutter einen der Einbrecher auch noch die Treppen hinunter. Dem Bericht zufolge flohen die drei kurz darauf und wurden bisher noch nicht verhaftet.