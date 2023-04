Nach Gehirnverletzung: Frau denkt jeden Tag, es sei der 11. Juni

Eine Frau glaubt, dass es jeden Tag der 11. Juni ist, nachdem sie eine Gehirnverletzung erlitten hat. Ihr Unfall hat zu einem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses geführt, wodurch ihr Verstand alle zwei Stunden unfreiwillig 'zurückgesetzt' wird.

Riley Horner, 16, wacht jeden Morgen auf und glaubt, es sei der 11. Juni 2019. An diesem Tag nahm sie mit ihren Freunden an einem Gesellschaftstanz teil, der von der Future Farms of America State Convention veranstaltet wurde.

Litt unter Rhinophym: Neue Nase veränderte sein Leben

Porno-Starlet packt aus: Darum dreht sie nicht mehr mit Männern

Verletzung bei Event

Beim Crowd-Surfing wurde der jungen Frau aber gegen den Kopf getreten, dann begannen ihre Probleme. Nachdem Horner den Schlag erlitten hatte, wurde sie sofort ins Krankenhaus gebracht und von Ärzten untersucht. Damals glaubten sie, dass ihre Kopfverletzung eine leichte Gehirnerschütterung war und sie wurde bald darauf mit nur einem Paar Krücken nach Hause geschickt.

Nach ihrer Rückkehr nach Hause bekam Horner jedoch mehrere Anfälle. Ihre Eltern, Sarah und Jason Horner, brachten sie zu unzähligen Krankenhausterminen. Aber trotz der zahlreichen Besuche und mehrfachen Tests waren und sind die Ärzte verblüfft über Rileys Gedächtnisverlust. Sie sind sich auch nicht sicher, ob Horner sich von ihrer Hirnverletzung vollständig erholen kann.

Keien Lösung in Sicht

"Die Ärzte sagen uns, dass medizinisch nichts falsch ist“, sagte Sarah. „Sie können nichts sehen. Sie können jedoch keine Gehirnerschütterung auf einem MRT oder einem CT-Scan sehen. Es gibt keine Gehirnblutung, es gibt keinen Tumor", so die Mutter. Anstatt sich auf ihr Gedächtnis zu verlassen, das alle zwei Stunden zurückgesetzt wird, schreibt Horner Notizen und macht Fotos, um sich an wichtige Ereignisse zu erinnern.

Fast vier Jahre nach ihrer ersten Verletzung haben die Ärzte immer noch kein Heilmittel für den Gedächtnisverlust des Teenagers gefunden.