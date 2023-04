Porno-Starlet packt aus: Darum dreht sie nicht mehr mit Männern

Ein erfahrener Pornostar hat den Grund dafür verraten, warum sie keine Sexszenen mehr mit Männern dreht.

Julia Ann spielte 1992 in ihrem ersten Erotikfilm mit und wurde zu einem der beliebtesten Erotikfilmstars aller Zeiten. Sie begann ihre Karriere als Teil des berühmten Stripper-Duos „Blondage“ mit Janine Lindemulder und wurde dieses Jahr in die Brazzer's Hall of Fame aufgenommen.

© Instagram/@therealjuliaannlive

In einem kürzlichen Auftritt im Holly Randall Unfiltered Podcast sprach sie darüber, warum sie sich entschieden hat, nicht mehr mit männlichen Schauspielern zu arbeiten und nur noch Szenen mit ihren weiblichen Kollegen dreht. Mit ihrer Ehe will es nichts zu tun haben, ihr Mann sei "keine eifersüchtige Person".

© Instagram/@therealjuliaannlive

„Als eine Frau, die älter wurde und das Fitnessstudio hasst, stellte ich fest, dass ich in einer Szene mit Männern nicht kontrollieren konnte, wohin mein Fett ging“, sagte sie. "Das ist meine Realität und kein Bulls**t. Wenn ich Sex mit einem Mädchen habe, kann ich mich positionieren, ich kann es auf eine bestimmte Art und Weise bearbeiten, ich kann ein bisschen mehr ‚oh, wie geht es dir heute‘ sein. Aber wenn ein Typ hinter dir steht, ist es nur doink doink doink und Dinge passieren einfach und ich kann fühlen, wie es passiert.“

© Instagram/@therealjuliaannlive

Der erwachsene Star, 53, gab auch zu, dass sie „unsicher“ geworden sei und „Angst“ vor Falten auf ihrem Körper habe.