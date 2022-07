Nach Heli-Absturz: Biathlet und Ehepaar von Bären gefressen

Der Biathlet Igor Malinowski hat den Unglücks-Helikopter selbst geflogen.

Der ehemalige Biathlet Igor Malinowski hat den Helikopter selbst geflogen. Mit an Bord war ein wohlhabendes Touristen-Ehepaar. Alle drei Passagiere überlebten den Absturz in der beliebten Touristenregion in Kamtschatka, Russland, nicht. Der Funkkontakt war abgebrochen. Rettungskräfte konnten nur noch den verkohlten Hubschrauber entdecken.

Die Überreste der drei Touristen wurden in der Nähe der Absturzstelle gefunden. Braunbären hatten die Leichen zum Teil gefressen. Die Ursache des Absturzes ist noch nicht bekannt, das Wetter soll aber ungünstig gewesen sein.