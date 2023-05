Nach über 1.000 Tagen im Tierheim: Hund bekommt bei Adoption Abschiedsfeier

Es sind Bilder, die die Tierheim-Angestellten niemals vergessen werden. Nach über 1.000 Tagen gab es für einen Hund eine Abschiedsparty, nachdem er endlich ein zu Hause gefunden hatte.

Ginny, eine 5-jährige Pitbull-Mix-Hündin, war eine Streunerin, bevor sie im Dezember 2019 bei der Lexington Humane Society ankam. Nachdem sich niemand für sie gemeldet hatte, wurde sie zur Adoption freigegeben, aber es erwies sich als schwierig, ein neues Zuhause für sie zu finden.

Lange Zeit im Tierheim

Ginny brauchte ein Zuhause ohne Kinder oder andere Tiere, was ihre potenziellen Adoptiveltern einschränkte. Das Tierheim wies auch darauf hin, dass ihre Rasse ein Faktor sein könnte. Die Monate vergingen und Ginny wurde immer wieder übergangen. Trotz allem verlor Ginny nie die Hoffnung. "Nicht viele können das Leben in einem Tierheim so lange ertragen wie sie, aber Ginny hat sich immer durchgesetzt, egal was passiert", schrieb die LHS auf Facebook.

Nach Angaben des Tierheims wurde Ginny an der Leine und in der Kiste trainiert und lernte grundlegende Gehorsamkeit. Doch nach fast drei Jahren im Tierheim wurde Ginnys Traum endlich wahr: Sie wurde adoptiert! "Ginny hat endlich ihren perfekten Partner gefunden", schrieb die LHS. "Ginny hat während ihrer Zeit bei uns Tausende von anderen Tieren kommen und gehen sehen, aber heute ist IHR Tag."

Party bei Abschied

Für die Mitarbeiter der LHS war es ein besonderer Moment, zu sehen, dass eine ihrer längsten Bewohnerinnen endlich adoptiert wurde. Deshalb beschlossen sie, daraus einen besonderen Anlass zu machen: Sie veranstalteten eine Party für Ginny und ihren neuen Besitzer, komplett mit Luftballons, Kuchen, Leckereien und vielen Abschiedsgeschenken für Ginny.

Die Mitarbeiter nahmen an der Feier teil, um sich von ihrer alten Freundin zu verabschieden, und stellten sich in einer Reihe auf und applaudierten, als Ginny das Tierheim zum letzten Mal verließ.