Nackter Mann geht in Shop auf Kinder los

Ein nackter Mann wurde gefilmt, wie er versuchte, sich der Festnahme zu entziehen, nachdem er am 1. Oktober in einem JCPenney-Kaufhaus in Tukwila, Seattle, versucht haben soll, Kinder unsittlich zu berühren. Wütende Eltern stellten den Mann zur Rede und beschuldigten ihn, er habe versucht, Kinder in dem Geschäft zu belästigen.

Eltern stoppen nackten Mann

In dem Video, das von einem Account namens "Clown World" in die sozialen Medien hochgeladen wurde, ist der Mann zu sehen, wie er nur mit Socken bekleidet vor den Kunden wegläuft und die Leute versuchen, ihn festzuhalten. Es gelang ihm jedoch, sich für eine Weile der Festnahme zu entziehen.

Parents Attack Naked Man in South Center Mall's JCPenney Store After he Allegedly Attempted to Inappropriately Touch their Children pic.twitter.com/w23HDvijBX — dubseatv (@dubseatv) October 8, 2023

Die Person, die den Clip aufnahm, erklärte, dass sie sich im ersten Stock in der Kinderabteilung befanden, und deutete an, dass der Unbekannte versuchte, zwei Kinder anzufassen, die er in dem Geschäft dabei hatte. "Er hält das Kind fest", schreit ein Mann, bevor er fragt, wo die Polizei sei. Der Mann verschwand für einen Moment hinter einem Pfosten, bevor er eine Hose aus dem Laden nahm und versuchte, sie anzuziehen.

Ein anderer Mann geht daraufhin auf den Mann los. Zwei weitere Personen packen ihn schließlich, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Nachdem er festgehalten wurde, schlug ein weiterer Mann auf den nackten ein.