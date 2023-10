Influencer konsumiert vor laufender Kamera Drogen

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er ein Video, auf dem er nackt auf einer Bank sitzt und dabei scheinbar Ayahuasca oder Rapé konsumiert.

Während die indonesische Polizei noch gegen ihn ermittelt, zieht der deutsche Skandal-Influencer Julian Zietlow (38) nun in der Schweiz blank. Nach der Trennung von Model Kate Kolosovskaia begab er sich zunächst auf eine Ayahuasca-Zeremonie in Bali. Doch während dieser spirituellen Reise schockierte er mit einem nackten Auftritt vor einem Tempel, was in Indonesien nicht nur höchst verpönt, sondern auch verboten ist.

Drogenkonsum auf Video

Die indonesische Einwanderungsbehörde und die Polizei suchten nach Zietlow, aber er blieb unauffindbar. Inzwischen hat er sich in die Schweiz begeben und erneut für Aufsehen gesorgt. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er ein Video, auf dem er nackt auf einer Bank sitzt und dabei scheinbar Ayahuasca oder Rapé konsumiert. Ein Tuch bedeckt gerade noch seinen Intimbereich.

Nicht überraschend ist, dass Zietlow dies zusammen mit seinem schweizerischen "Mentor" und Life-Coach Luca Liran tat, mit dem er bereits für Schlagzeilen sorgte. Auf der thailändischen Insel Ko Pha Ngan teilten sie eine Villa und sprachen in einem umstrittenen Podcast über ihre Sex- und Drogentrips.

Während die Tempelaktion auf Bali bereits viel Kritik auslöste, spaltet das neueste Video die Fans von Zietlow. Einige loben die "magische" Atmosphäre und die vermeintliche Entspannung, während andere Anzeigen wegen Exhibitionismus fordern und ihn auffordern, sich anzuziehen.

Julian Zietlow sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Im vergangenen November zog er mit seiner neuen Freundin Kolosovskaia und dem schweizerischen Guru Luca Liran in eine Villa in Thailand, wo sie Drogen konsumierten und Nacktvideos für Onlyfans drehten.