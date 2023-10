So wirkt sich die Abnehmspritze auf die Gesundheit aus

Die Forscher untersuchten eine Zufallsstichprobe von mehr als 16 Millionen Patienten aus PharMetrics Plus, einer Datenbank für Gesundheitsleistungen, die etwa 93 % aller ambulanten Verschreibungen und ärztlichen Diagnosen in den USA im Zeitraum 2006 bis 2020 erfasst.

Eine kürzlich in der Wissenschaftszeitschrift JAMA veröffentlichte Studie ergab, dass Menschen, die beliebte Spritze zur Gewichtsabnahme wie Ozempic oder Wegozy einnehmen, ein erhöhtes Risiko für schwere Verdauungsprobleme wie Magenlähmung, Darmverschluss und Bauchspeicheldrüsenentzündung haben könnten.

Geringe Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen

Obwohl Forscher der University of British Columbia feststellten, dass nur bei etwa 1 % der Patienten, die Ozempic einnahmen, eine Magenlähmung diagnostiziert wurde, könnte das Medikament aufgrund seiner hohen Nachfrage immer noch zu Tausenden von neuen Fällen führen.

Die Forscher untersuchten eine Zufallsstichprobe von mehr als 16 Millionen Patienten aus PharMetrics Plus, einer Datenbank für Gesundheitsleistungen, die etwa 93 % aller ambulanten Verschreibungen und ärztlichen Diagnosen in den USA im Zeitraum 2006 bis 2020 erfasst. Sie untersuchten Patienten, denen Semaglutid und Liraglutid verschrieben wurden, injizierte Medikamente, die als GLP-1-Agonisten eingestuft werden. Diese Medikamente werden in der Regel Diabetikern verschrieben, um den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, und führen in der Regel zu einer Gewichtsabnahme. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass diejenigen, denen Ozempic und Saxenda verabreicht wurden, dreimal so häufig Magenlähmungen entwickelten.

Bei der Gruppe, die Contrive einnahm - eine Pille zur Gewichtsabnahme und kein injiziertes Medikament -, traten Magenlähmungen nur bei etwa 0,3 % auf.