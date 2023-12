NASA warnt: Heftigster Sonnensturm seit Jahren im Anmarsch

Die US-amerikanische Weltraumbehörde warnt vor einem heftigen Sonnensturm. Dieser könnte auch auf der Erde für Probleme sorgen.

Am 14. Dezember ereignete sich laut NASA eine Sonneneruption der Klasse X, also der höchsten Kategorie. Dabei wird eine riesige Menge an Energie ins Weltall geschleudert. Unter anderem werden geladene Teilchen von der Sonne ins All gestoßen. Wenn diese dann auf das Magnetfeld der Erde treffen, spricht man von einem Sonnen- oder Magnetsturm.

Zu den möglichen Konsequenzen eines Sonnensturms gehören: Vermehrte Polarlichter und Störungen von Satelliten, Funk oder Internetverbindungen. Im Schnitt braucht das Phänomen ein bis drei Tage, um von der Sonne zur Erde zu gelangen. Demnach dürfte der Sonnensturm noch an diesem Wochenende auf die Erde treffen. Eine ähnlich starke Eruption fand zuletzt 2017 statt und führte zu Radio- und Internetausfällen in Südamerika.