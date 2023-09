Nilpferd attackiert Wärter: Er behält Tschick im Mund

Augenzeugen hielten die Augenblicke auf Video fest, als der Zoowärter knapp einem verheerenden Angriff entging.

Im Zoo von Changsha in der chinesischen Provinz Hunan wurde ein Zoowärter in einen Vorfall verwickelt, der viral ging. Als er das Gehege betrat, um die hungrigen Flusspferde zu füttern, geriet er mitten in einen erbitterten Territorialstreit zweier bulliger Flusspferdherren.

Augenzeugen hielten die Augenblicke auf Video fest, als der Zoowärter knapp einem verheerenden Angriff entging. Die Aufnahmen zeigen, wie er auf dem nassen Boden ausrutschte, während ein zorniges Nilpferd seine beeindruckende Statur bedrohlich zur Schau stellte.

Das Lustige: Der rauchende Mann ließ seine Zigarette trotz des Angriffs nicht los. In einem Versuch, sich zu verteidigen, setzte der Tierpfleger seine Arme und Beine ein, um das Nilpferd in Schach zu halten. Beeindruckenderweise wich das Nilpferd vorübergehend zurück und wandte sich wieder seinem Grünzeug zu. Doch als der Tierpfleger das Gehege verlassen wollte, griff das Nilpferd erneut an. Nur durch schnelle Reflexe und eine Portion Glück konnte er sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen.