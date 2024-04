Nostradamus: Schock-Prophezeiung über britische Royals

Nostradamus soll für 2024 eine Schock-Vorhersage getroffen haben.

Das britische Königshaus befindet sich in einem neuen Annus horribilis. Zuerst erkrankte König Charles III. an Krebs, dann machte auch Prinzessin Kate ihre Krebs-Erkrankung öffentlich. Nun soll auch noch Nostradamus in einem seiner prophetischen Gedichte einen Umbruch im englischen Königshaus vorhergesagt haben.

Mario Reading, ein Autor und führender Nostradamus-Experte, glaubt, dass der Franzose die Abdankung von King Charles prophezeit hat. Der Bitte behauptet, dass Nostradamus in kryptischen Gedichten aus dem Jahr 1555 zunächst das genaue Todesjahr von Queen Elizabeth II. vorausgesagt hat.

In einem Artikel über Nostradamus' Gedichte aus dem Jahr 2005 sagte Reading: "Die Präambel besagt, dass Königin Elisabeth II. um das Jahr 2022 im Alter von sechsundneunzig Jahren sterben wird, fünf Jahre vor der Lebenszeit ihrer Mutter."

Harry soll nachfolgen

Nachfolger Charles sei dann laut Nostradamus nach nur wenigen Jahren gezwungen, abzudanken.. "Ein Mann wird ihn ersetzen, der nie erwartet hat, König zu sein". Laut dieser Interpretation solle William nicht der Nachfolger werden, sondern dessen Bruder Prinz Harry. Die genauen Gründe dafür bleiben aber unklar.

Die Prophezeiung ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Die Weissagungen Nostradamus‘ sind niemals eindeutig und bedürfen viel Interpretation. Meist konnte erst im Nachhinein eine Vorhersage einem bestimmten Ereignis zugeordnet werden. Zahlreiche Prophezeiungen sind niemals eingetreten.