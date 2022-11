Orgasmus beim Tattoo stechen: Frauen berichten über Erfahrungen

Mehrere Models erzählten, dass sie durch den Schmerz beim Tätowieren einen Orgasmus bekamen.

Normalerweise denkt man, dass man den Höhepunkt im Schlafzimmer, doch diese Frauen bekamen einen Orgasmus auf dem Tattoo-Stuhl, als sie ihren Körper verzieren wollten. Drei Frauen erzählen über ihre Geschichten und intime Geständnisse.

Sisi: Der TikTok-Star Sisi ging viral, nachdem sie ihren unanständigen Ausflug in den Tattoo-Salon enthüllt hatte. Die brünette Schönheit beteiligte sich an dem "Oh Lord"-Trend, bei dem sich die Nutzer an vergangene Begegnungen erinnern, die nichts für schwache Nerven sind. In dem Clip, der bereits 11 Millionen Mal aufgerufen wurde, behauptet die Schönheit, dass ihr Tätowierer sie während des Tätowierens "geleckt" hat.

© tiktok

"Jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, dass mein Tätowierer während des Tätowierens auf mir gelandet ist", teilte sie in dem Video mit. Sisi gab zu, dass die intime Sitzung ihre "Fantasie" erfüllte und versicherte den Zuschauern, dass der Sexakt einvernehmlich war.

Aurore Pariente: Auch für Aurore Pariente ist der Orgasmus auf dem Tattoo-Stuhl kein Fremdwort.

© aurorepariente/Instagram

Das Tattoo-Model, das 7 Millionen Instagram-Follower hat, hat 70 % ihres Körpers tätowiert - einschließlich ihres Hinterns und ihrer Brüste. Sie hat zugegeben, dass sie während der Tätowierungssitzungen aufgrund des Schmerzes einen Orgasmus hatte - aber sie schämt" sich dafür.

© aurorepariente/Instagram

Aurore sagte: "Ich hatte mehrere Orgasmen im Sessel, während ich unter den Schmerzen der Tätowierung litt. Es ist ein unerklärliches Gefühl, so etwas habe ich noch nie mit einem Partner erlebt. Ich habe Geschichten gehört, dass es möglich ist, während der Sitzung einen Orgasmus zu haben, aber ich habe es nicht geglaubt, bis ich es selbst erlebt habe.

Jo: Channel 5 strahlte 2017 eine Folge von "Get your Tatts Out" aus, in der sich Kundin Jo tätowieren ließ. "Ich liebe das Gefühl, ein Tattoo zu bekommen", gab Jo zu.

© Channel 5

"Ich liebe das Gefühl und die Aufregung, die es mit sich bringt. Dann bat sie den Künstler, "sanft" mit ihr umzugehen und sagte: "Und es tut mir leid, wenn ich dich währenddessen beschimpft habe." Als Jo während der Sitzung schrie und stöhnte, gab sie am Ende zu: "So nah war ich noch nie dran, einen Porno zu machen."