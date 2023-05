Paar wird beim Oral-Sex erwischt – DAS ist die Ausrede

Das ältere Paar kam in aller Öffentlichkeit voll zur Sache.

In Belgien muss sich derzeit ein älteres Paar (der Mann ist in den Sechzigern und die Frau in de Siebzigern) wegen Exhibitionismus vor Gericht verantworten. Die beiden wurden auf offener Straße beim Oral-Sex erwischt.

Wie lokale Medien berichten, spielte sich das Ganze im September des vergangenen Jahres in der Stadt Dinant ab. Ein Anrainer erwischte das Paar beim Oralsex auf offener Straße und verständigte die Polizei. „Die beiden sitzen auf einer Bank. Der Mann zieht seine Hose herunter und die Frau vollzieht den Oralsex“, fasst der Gerichts-Vorsitzende den Fall zusammen.

Als die Polizei eintraf, war die Frau bereits weg, um Alkohol zu kaufen. Als sie dann wider zurückkehrte, ließ sie mit einer äußerst kuriosen Ausrede aufhorchen. „Ich wollte ja nach Hause gehen, aber er wollte es sofort machen“, so die ältere Frau. „Er ist eben Italiener, er hat einen großen Appetit.“