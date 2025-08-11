Pärchen stürzt beim Auto-Sex in den Tod

Durch die Bewegungen im Auto stürzte der Wagen über die Klippe.

Tragisches Unglück in Brasilien. Das Paar Marcone da Silva Cardoso (26) und Adriana Machado Ribeiro (42) kam ums Leben, nachdem ihr Fahrzeug – offenbar während eines intimen Moments – über eine steile Klippe gestürzt war.

Der Unfall ereignete sich in Venda Nova do Imigrante, südöstlich von Rio de Janeiro. Nach einer Party parkte das Paar unweit einer Drachenflieger-Startrampe, - abgeschieden, dunkel und offenbar ideal für ein wenig Zweisamkeit. Durch Bewegungen im Wagen kam dieser ins Rollen, stürzte zunächst rund 100 Meter in die Tiefe, bevor er weitere 300 bis 400 Meter den Hang hinab krachte.

Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Insassen aus dem Fahrzeug. Ihre leblosen, nackten Körper wurden in der Nähe des Wracks gefunden. Marcone hinterlässt einen vierjährigen Sohn, Adriana zwei Kinder aus früheren Beziehungen.

Laut Polizei war die Handbremse zwar angezogen, doch das unebene Gelände und die Gewichtsverlagerung dürften den Wagen über die Kante gebracht haben. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht.