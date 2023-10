Pärchen treibt es im Wasser – direkt neben Familien

Ein Video der schnellen Nummer landete im Netz und sorgt nun für eine Welle der Empörung.

Diese Aufnahmen sorgen in Kolumbien derzeit für Aufregung. In einem 18 Sekunden langen Clip sieht man ein Paar, das im seichten Wasser voll zur Sache kommt und offensichtlich auch Sex hat. Nur wenige Meter entfernt ist ein Touristen-Boot, auf dem sich auch Familien mit Kindern befinden.

Das Video wurde in der Nähe von Cholon auf den Rosario-Inseln in Kolumbien aufgenommen. Ein anderer Badegast nahm das Sex-Pärchen mit seinem Handy auf und stellte den Clip ins Netz. Dort beschweren sich dutzende User über das dreiste Verhalten des Liebespaars.

Gestoppt hat die beiden Liebenden aber niemand. Sex in der Öffentlichkeit ist auch in Kolumbien verboten und wird mit einer Geldstrafe in der Höhe von 140 Euro bestraft.