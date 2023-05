Polizistin wollte Festnahme von Dealer verhindern, weil sie mit ihm zusammen war

Es ist ein kurioser Fall: Eine Polizistin war mit einem mutmaßlichen Drogendealer zusammen. Als der Mann aufflog, versuchte die Polizistin noch alles, damit der Mann nicht verhaftet wird.

Gegen eine Polizistin aus New York wird ermittelt, nachdem sie versucht hat, Rauschgiftfahnder davon abzuhalten, einen angeblichen "großen" Drogendealer zu verhaften, der zufällig auch noch ihr Lebensgefährte sein soll.

Waffe abgenommen

Die 33-jährige Alisa Bajraktarevic vom Bronx Robbery Squad verursachte am Samstag bei einer Autokontrolle einen derartigen Aufruhr, dass die Polizei Verstärkung anfordern musste, heißt es. Sie wurde in den Innendienst versetzt und noch am selben Tag wurden ihr die Waffen abgenommen, weil der Verdacht bestand, dass sie mit dem mutmaßlichen Dealer zusammen war, so die Quellen.

Es gibt nur wenige Details über die Romanze, aber Quellen sagten, dass das Paar sich in einem Fitnessstudio kennengelernt hat und dass die Polizistin, die in Yonkers lebt, zuvor gewarnt wurde, sich von him fernzuhalten.