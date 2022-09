Riesige Schlange: McDonald's in Kiew öffnet erstmals seit Kriegsbeginn

Erstmals seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine öffnete der Fast-Food Gigant McDonald's wieder seine Filialen. Dabei kam es zu langen Warteschlangen.

Die Filialen waren nur für den Lieferservice geöffnet, aber die Kunden warteten trotzdem vor den Restaurants, um die Bestellungen von den Boten direkt abzuholen. In Russland stellte der Fast Food Riese ja alle Geschäfte nach Beginn der Invasion ein.

"Ich würde mich gerne von der schlechten Stimmung des Krieges lösen und mich in die Zeit vor der russischen Invasion versetzen. Dies symbolisiert diese Zeit (vor dem Krieg)", sagte Denys, ein 18-jähriger Management-Student.

Die Nachfrage nach der Glovo-Liefer-App stieg infolge der Wiedereröffnung von McDonald's sprunghaft an, da mehr Kuriere als üblich arbeiteten, wie lokale Medien unter Berufung auf eine Presseerklärung berichteten.

McDonald's kündigte an, in den kommenden Wochen weitere Filialen in Kiew und der Westukraine wiedereröffnen zu wollen und dass die Kunden ab dem nächsten Monat in ihren Restaurants bestellen und essen können.