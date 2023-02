Salman Rushdie zeigt sich erstmals seit Attentat der Öffentlichkeit

Salman Rushdie hat das erste Bild von sich veröffentlicht, nachdem er bei einem schrecklichen Attentat schwer verletzt wurde.

Der in Indien geborene britische Autor wurde während einer Literaturveranstaltung in New York im vergangenen Jahr mehrfach niedergestochen und drückte seine "überwältigende Dankbarkeit" darüber aus, dass er noch am Leben ist. Der 75-Jährige sollte im August 2022 einen Vortrag in der Chautauqua Institution halten.

Bei dem Vortrag wurde er attackiert und erlitt schwere Verletzungen und verlor unter anderem das Augenlicht auf einem Auge. Auf Twitter teilte Sir Salman ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er jetzt aussieht. Dazu schrieb er: "Das Foto im @NewYorker ist dramatisch und eindrucksvoll, aber so sehe ich tatsächlich aus."

© Twitter/@SalmanRushdie

In einem Interview sagte er: "Es ist sehr schön, dass das alle so bewegt hat, wisst ihr? Ich hatte nie darüber nachgedacht, wie die Leute reagieren würden, wenn ich ermordet oder fast ermordet würde. Ich habe Glück. Was ich wirklich sagen möchte, ist, dass mein überwältigendes Gefühl vor allem Dankbarkeit ist. Die großen Verletzungen sind im Wesentlichen verheilt. Ich habe Gefühl in meinem Daumen und Zeigefinger und in der unteren Hälfte der Handfläche", fügte er hinzu.