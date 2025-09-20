Um bis zu 4 cm: Schon ab diesem Alter schrumpft der Penis

Eine neue Studie zeigt, ab wann der Penis kleiner wird.

Männer müssen sich im Laufe ihres Lebens auf körperliche Veränderungen einstellen – auch im Intimbereich. Laut zwei groß angelegten Studien der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit unter Leitung von Prof. Dr. Frank Sommer verliert der Penis mit zunehmendem Alter an Länge und Umfang.

Um bis zu 4 Zentimeter

Über 1.100 Männer wurden dafür über Jahrzehnte hinweg untersucht. Das Ergebnis: Zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr schrumpft der Penis im Durchschnitt um bis zu vier Zentimeter. Bei manchen beginnt dieser Prozess bereits ab dem 20. Lebensjahr, messbar wird er spätestens ab 35. Ursache ist ein Rückgang sogenannter glatter Muskelzellen im Gewebe, die für die Form und Funktion des Organs entscheidend sind.

Die Forscher weisen darauf hin, dass die Schrumpfung häufig mit Erektionsproblemen einhergeht – zunächst in milder Form, später mit deutlichen Störungen. Für viele Männer sei dies nicht nur körperlich, sondern auch psychisch belastend, etwa in der Sauna, am Strand oder bei intimen Begegnungen.

Doch es gibt Hoffnung: Eine gesunde Lebensweise und regelmäßige sexuelle Aktivität können den Prozess verlangsamen, in manchen Fällen sogar umkehren. „Der Penis muss trainiert werden“, so Sommer. Auch Masturbation sei dafür geeignet. Patienten hätten so bis zu zwei Zentimeter zurückgewinnen können.