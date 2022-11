So schießt TikTok-Rapperin gegen Katar-WM

In wenigen Tagen beginnt die Fußball-WM in Katar. Die deutsche Rapperin Katja Krasevice lässt nun mit ihrem Protest aufhorchen.

Am Sonntag startet die Fußball-WM in Katar mit Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador. Doch die Kritik an der im Golfstaat ausgetragenen WM will nicht abreisen. Nun äußerte sich auch die deutsche Rapperin Katja Krasevice in einem TikTok Video zu Wort und kritisiert die kommende Fußball-WM.

"Das ist meine Antwort auf die WM in Katar", so Krasevice am Beginn des Videos. Zudem zeigt sie beide Mittelfinger in die Kamera. Danach ist die Künstlerin zu sehen, wie sie mit einem langen Kleid, welches die LGBTQ Farben trägt, über Stufen geht. Die Message ist unmissverständlich, Krasevice dürfte kein Fan der Katar WM sein.

Bereits letzte Woche kam erneut heftige Kritik auf, als der WM Botschafter Homosexualität als "geistigen Schaden" betitelte. Auch zuvor gab es wegen womöglicher Korruption, den schlechten Bedingungen für die Bauarbeiter und den hinterherhinkenden Menschenrechten im Golfstaat immer wieder zu heftiger Kritik.