So viele 'Fist Bumps' schaffen diese 2 Männer in 30 Sekunden

Rush und sein Kollege haben Berichten zufolge innerhalb von 30 Sekunden 273 Mal die Fäuste geballt und damit den bisherigen Rekord von 174 geschlagen.

"Joey und ich mussten das tausende Male trainieren, um das zu schaffen", schrieb Rush auf seiner Website über den Rekordversuch. "Wir haben geblutet, wir haben geschwitzt. Das Ziel dieses scheinbar sadomasochistischen Stunts war es, den Rekord für die meisten abwechselnden Fauststöße in weniger als 30 Sekunden zu brechen.

In den Aufnahmen sieht man, wie sich der Rekordhalter und der Nachbarssohn Joey auf den freundschaftlichen Schlagabtausch vorbereiten. Eine Frau zählt aus dem Off einen Countdown, und die beiden beginnen, mit beiden Fäusten auf die Fäuste des anderen einzuschlagen - mit einer Geschwindigkeit und Präzision, die an einen Presslufthammer erinnert.

Am Ende der Übung, bei der die Knöchel bearbeitet werden, haben Rush und sein Assistent Berichten zufolge 273 Mal in 30 Sekunden mit den Fäusten zugeschlagen und damit den bisherigen Rekord von 174 Schlägen, den Nafees Istay Taufiq Antu und Akibur Rahman Saikat im April aufgestellt hatten, übertroffen.