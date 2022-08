Streamer 'Drachenlord' auch von TikTok verbannt: Auch Justiz hinter ihm her

Nach der Plattform Youtube verbannte nun auch TikTok "Drachenlord", alias Rainer Winkler, von ihren Seiten. Die Anschuldigungen wiegen schwer.

Erst vor kurzem verlor Rainer Winkler, oder auch „Drachenlord“, seine Kanäle auf YouTube, da er gegen die Richtlinien verstoßen haben soll. Kurz darauf wich der wortgewaltige Streamer auf die Plattform "TikTok" aus, doch auch dort war nach wenigen Streams Schluss. Winkler soll andere Plattformen beworben haben, was laut Nutzerbedingungen verboten ist. So soll "Drachenlord" auf OnlyFans und Twitch verwiesen haben, doch auch dort sollen seine Konten bereits wieder deaktiviert worden sein. Auch auf YouNow und auf Patreon darf sich der Streamer nicht mehr blicken lassen. Anscheinend will sich Winkler ganz aus dem Internet zurückziehen.

Viele Hater würde dies freuen. Winkler ist für seine Auseinandersetzung mit nicht freundlich gestimmten Postern bekannt. Zudem geriet er in den letzten Jahren immer wieder ins Kreuzfeuer der Justiz. So konfiszierte die Polizei mehrere elektronische Geräte des 33-Jährigen bei Razzien. Es besteht der Verdacht der Verbreitung von illegalen Videos, konkret soll es um Gewaltverherrlichung und tierpornografische Inhalte gehen. Die Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen.

Streamer selbst gibt Vorwürfe teilweise zu

Winkler selbst dementierte tierpornografische Inhalte verbreitet zu haben, gewaltverherrlichende Videos auf einschlägigen Plattformen geteilt zu haben, stellt Winkler jedoch nicht in Abrede. Laut Winkler werde auf den jeweiligen Seiten ein Fetisch bedient, er habe aber alle Videos als gewaltverherrlichend markiert.

Ob und wo "Drachenlord" als Nächstes im Web auftaucht, ist nur schwer einzuschätzen. Seine YouTube-Kanäle wieder in die Finger zu bekommen ist wohl seine größte Hoffnung, jedoch auch die unwahrscheinlichste.