Super-Vulkan in Italien steht vor dem Ausbruch

Die vulkanische Aktivität in der Region ist bereits gestiegen. Allein am vergangenen Freitag gab es 50 Bodenerschütterungen.

Eine Studie von Forschern der University College London und dem Nationalen Forschungsinstitut für Geophysik und Vulkanologie in Italien hat enthüllt, dass die Phlegräischen Felder anfälliger für Eruptionen geworden sind. Christopher Kilburn, Hauptautor der Studie, warnt: "Unsere neue Studie bestätigt, dass die Campi Flegrei einem Ausbruch näher kommen."

Erhöhte Aktivität

Die vulkanische Aktivität in der Region ist bereits gestiegen. Allein am vergangenen Freitag gab es 50 Bodenerschütterungen. Im Laufe dieses Jahres wurden insgesamt 2435 Beben in der Nähe von Neapel registriert, im Vergleich zu nur 120 im Jahr 2017.

Die Bewohner leiden nicht nur unter dem Gestank von Schwefel, sondern werden auch von lauten Geräuschen in der Nacht geplagt. Der italienische Vulkanologe Giuseppe Mastrolorenzo warnt sogar vor einer möglichen Super-Eruption, die zehnmal stärker sein könnte als der berühmte Vesuvausbruch von 79 n. Chr. Er fordert dringend verbesserte Evakuierungspläne und kritisiert das Fehlen eines klaren Konzepts für den Ernstfall.