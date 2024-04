Toilettenpanne: Flugzeug musste notlanden

Toilettenpanne zwingt Flugzeug zur Umkehr.

Ein Vorfall der eher ungewöhnlicheren Art ereignete sich auf einem Flug von Frankfurt nach San Francisco.

Klo läuft über - Boeing musste umkehren

Auf dem Weg von Frankfurt am Main nach San Francisco erlebten die Passagiere eines Fluges der amerikanischen Fluggesellschaft United Airlines eine unangenehme Überraschung: Aufgrund von Problemen mit einer Bordtoilette sah sich die Besatzung gezwungen, den Flug umzukehren. Berichten zufolge trat während des Fluges der Inhalt eines Toilettentanks in die Passagierkabine aus, was für erhebliche Unannehmlichkeiten sorgte.

Die Situation wurde schlimmer sich, als der unerträgliche Geruch im Flugzeug zunahm und sich herausstellte, dass mindestens eine Toilette an Bord überlief. Passagiere berichteten, dass der Inhalt des Tanks unkontrolliert in die Kabine gedrückt wurde. Infolgedessen entschieden die Besatzung und die Piloten, den Flug abzubrechen und nach Frankfurt zurückzukehren. Die Boeing 777 flog mehrere Runden über der Nordsee, bevor sie schließlich den Kurs änderte.

Rückkehr und Folgen

Die Fluggesellschaft bestätigte später, dass der Flug UA59 am Karfreitag aufgrund eines Wartungsproblems mit einer Toilette umkehren musste. Details zu dem Vorfall wurden nicht bekannt gegeben. Nach einer Übernachtung in Frankfurt konnten die Passagiere am nächsten Tag mit einem anderen Flugzeug ihre Reise nach San Francisco fortsetzen. Sowohl die Fluggesellschaft als auch der Frankfurter Flughafen bestätigten den Vorfall, konnten jedoch keine weiteren Informationen über die genaue Ursache liefern.