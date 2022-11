Trainer feiert mit seinem Pferd im Pub

Weil das Rennpferd Hewick eine erfolgreiche Saison hatte, nahm sein Trainer ihn einfach zu der Feier ins Pub mit.

Der Vollblüter Hewick wurde für nur rund 900 Euro gekauft und ergatterte Anfang des Monats beim amerikanischen Gran National 160 000 Euro. Sein Trainer John Hanlon wollte deshalb den Erfolg seines Pferdes gebührend feiern.

Doch was die Pferdesportfans in dem Pub "The Pint Depot" in County Carlow nicht wussten, dass auch das Siegerpferd mitkommen wird. In einem Video wird die große Überraschung gezeigt. Es wurde bereits 200.000 Mal aufgerufen.