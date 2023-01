UFO-Experte sicher: Dieses Raumschiff ist 'nicht-menschlichen Ursprungs'

Ein UFO-Experte glaubt, dass ein Foto vom Sonnenuntergang über einem Stadion nahe der US-mexikanischen Grenze eine fliegende Untertasse zeigt.

Der Schnappschuss wurde von einem Fan gemacht, als die Sonne über dem Fußballstadion des FC Juarez unterging. Das Team twitterte das Bild diese Woche und markierte den Ufologen Jaime Maussan. Der Journalist twitterte zurück, dass er das Foto mit künstlicher Intelligenz verbessert habe und dass es eindeutig ein "UAP" oder "unidentifiziertes Luftphänomen" zeige - der militärische Begriff der USA für UFOs.

"Ich glaube, es ist ein Schiff nicht-menschlichen Ursprungs", antwortete er am Mittwoch auf Twitter. Das Foto zeigt das Estadio Olimpico Benito Juárez - nur zwei Meilen von El Paso, Texas, entfernt - am Samstag während eines Spiels gegen eine Mannschaft aus Tijuana. Ein dunkler Fleck in der Nähe der Sonne in der oberen linken Ecke des Bildes wurde als das mögliche UFO identifiziert.

© @jaimemaussan1 ×

Nach der Bearbeitung durch die künstliche Intelligenz ist laut Maussan eindeutig ein rundes Schiff am Himmel zu erkennen. Noch verblüffender ist, dass der Ufologe behauptet, es sei ein Kraftfeld um das Schiff herum zu sehen. Er schloss auch aus, dass es sich bei dem Flugzeug um ein menschliches Flugzeug oder eine Drohne handeln könnte.