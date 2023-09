Ultra-Seltener Ferrari F40 brennt hier völlig aus

Der F40 wird von einem 3,0-Liter-Twin-Turbo-V8-Motor angetrieben, der 471 PS und 426 lb-ft Drehmoment erzeugt.

Ein seltener Ferrari F40 ist in Monaco in Brand geraten. Leider zerstörte das Feuer den klassischen Supersportwagen irreparabel. Der Ferrari F40 wurde von 1987 bis 1992 produziert. In dieser Zeit baute Ferrari etwas mehr als 1.300 Fahrzeuge. Heute ist er eines der begehrtesten Modelle und erzielt bei Auktionen Preise zwischen 1,5 und 2 Millionen Dollar. Die meisten F40 sind im Besitz von Sammlern.

Der F40 wird von einem 3,0-Liter-Twin-Turbo-V8-Motor angetrieben, der 471 PS und 426 lb-ft Drehmoment erzeugt. Der Motor ist an ein 5-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt. Die Karosserie besteht aus einer Mischung aus Kevlar- und Karbonfasern, was sie sehr leicht macht. Als Ergebnis kann der F40 beschleunigen von 0-60 mph in 4,1 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit, wenn 201 mph.

Das verherende Feuer ereignete sich bereits im Jahr 2020. Wenig später wurde der Wagen, der völlig zerstört wurde, wieder aufgebaut. Die Facebook-Gruppe des Ferrari Owners Club NL hat eine Handvoll Bilder des F40 geteilt, der nach dem Unfall in einem Service-Center irgendwo in Monaco zu stehen scheint.

Laut der Facebook-Seite des Magazins ProDriver CZ, auf der auch Bilder des Wagens zu sehen sind, wird er vollständig restauriert und erstrahlt in neuem Glanz. Laut der ferrari.classic-Seite auf Instagram werden die Arbeiten von dem in Monaco ansässigen Händler RM Autosport durchgeführt