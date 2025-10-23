Weltrekord: Angler fangen 2,92 Meter langen Monster-Wels

Nach 2,5 Stunden konnte der 130 Kilo schwere Wels gebändigt werden.

Zwei Angler aus Polen haben einen unfassbaren Rekord aufgestellt: Krzysztof Pyra und Adrian Gontarz fingen einen Wels von unglaublichen 2,92 Metern Länge – ein Fang, der weltweit für Aufsehen sorgt. Der riesige Fisch wurde in einem Fluss in Polen entdeckt und gilt als einer der größten Welse, die jemals gefangen wurden.

Die beiden erfahrenen Angler hatten den Fang nach eigenen Angaben schon seit Stunden im Visier, bevor sich der Wels schließlich an ihrer Leine verfing. Die enorme Größe und das Gewicht des Fisches stellten die Sportangler vor eine enorme Herausforderung. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, das Tier zu landen – ein Moment, den sie selbst als „einmalig im Leben“ beschrieben.

Nach der Landung wurde der Wels vermessen und dokumentiert. Mit 2,92 Metern Länge übertrifft er die bisherigen Rekorde deutlich und setzt neue Maßstäbe im Bereich des Sportangelns. Experten schätzen, dass ein Fisch dieser Größe mehrere Jahrzehnte alt sein könnte.

Der Fang von Pyra und Gontarz sorgt nicht nur in Polen, sondern weltweit für Schlagzeilen. Angler auf allen Kontinenten verfolgen nun gespannt die Bestätigung des Rekords. Die beiden Sportangler betonen, dass sie den Fisch nach der Messung wieder in seinen natürlichen Lebensraum zurückgeführt haben – ein Beispiel für verantwortungsbewusstes Angeln.

Mit diesem Fang haben Krzysztof Pyra und Adrian Gontarz nicht nur persönliche Triumphe gefeiert, sondern auch die Grenzen des bisher für möglich Gehaltenen verschoben und einen neuen Weltrekord im Sportangeln aufgestellt.